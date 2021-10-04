США продолжат выступать против «Северного потока-2» после начала его заполнения

Госдеп: США выступают против «Северного потока-2» даже после старта его заполнения газом

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон продолжает выступать против газопровода «Северный поток-2», даже после начала его заполнения газом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ведомства Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости.

Представитель добавил, что Соединенные Штаты пока не готовы комментировать старт заполнения первой нитки, но продолжают оценивать текущую ситуацию и готовы применять закон в соответствии с результатами мониторинга.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

«Наша политика, которую мы очень ясно обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации», — подчеркнул Прайс.

В понедельник, 4 октября, Датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать функционировать, но для введения первой нитки в эксплуатацию необходимо выполнить еще несколько условий. Одновременно стало известно, что первую нитку газопровода уже начали заполнять газом.

После этих сообщений цена на газ в Европе резко снизилась. В ходе торгов 4 октября котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тысячу кубометров.

