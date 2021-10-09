Дефицит газа сохранился после заявления Путина

Дефицит на глобальном рынке газа продолжает сохраняться, несмотря на заявление президента России Владимира Путина об увеличении поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Bank of America (BofA).

«Мы видим, что мировой и европейский рынки газа продолжают испытывать дефицит, несмотря на слова российского президента о дополнительных объемах», — цитируют слова аналитиков BofA журналисты. Эксперты отмечают, что на опасениях предстоящего зимнего газового кризиса европейские цены на газ резко подскочили.

В BofA считают, что «Газпром» останется одним из главных бенефициаров повышения цен на газ в европейском регионе. При этом анализ специалистов показал, что увеличение поставок газа от российской компании может не состояться в связи с ограничением потоков через Украину. Также «Газпром» до сих пор заполняет внутренние подземные хранилища.

При этом общая добыча газа в России выросла на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

7 октября президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. «Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», — отметил Путин.