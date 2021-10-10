В Европе нашли способ обойти ограничения для «Северного потока-2»

Владельцами «Северного потока-2» могли бы стать европейские партнеры газопровода. В этом случае проект соответствовал бы газовой директиве Евросоюза (ЕС), что позволило бы обойти ограничения для трубопровода. Такой способ нашел аналитик Даниэль Чижевский, пишет РИА Новости.

Как заявил Чижевский в эфире «Польского радио», владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в частности, Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».

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Вместе с тем аналитик назвал такой сценарий «крайним вариантом». По его словам, «Газпром» рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести газопровод из-под юрисдикции евросоюзного законодательства. При этом Чижевский напомнил, что противникам «Северного потока-2» уже вряд ли удастся помешать его открытию.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Две нитки объекта длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Перед вводом в эксплуатацию газопроводу предстоит пройти сертификацию. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что процедура займет несколько месяцев и завершится в начале 2022 года. 4 октября первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом.