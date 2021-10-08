Трамп вновь раскритиковал Байдена из-за «Северного потока-2»

Трамп заявил, что закрыл «Северный поток-2», а Байден его «разрешил»

Бывший президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своего преемника Джо Байдена из-за «Северного потока-2». Экс-лидер заявил в эфире телеканала Fox News, что в годы президентства он закрыл этот трубопровод, а новый глава государства его «разрешил», передает РИА Новости.

«Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришел Байден, и одна из первых вещей, которые он сделал — открыл этот трубопровод», — сказал Трамп.

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Экс-президент указал, что Байден закрыл американский трубопровод Keystone XL Pipeline, но в то же время допустил ввод в эксплуатацию «вероятно, самого большого в мире» газопровода из России в Европу и особенно в Германию.

Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон продолжает выступать против газопровода «Северный поток-2», даже после начала его заполнения газом. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс добавил, что Соединенные Штаты пока не готовы комментировать старт заполнения первой нитки, но продолжают оценивать текущую ситуацию и готовы применять закон в соответствии с результатами мониторинга.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Nord Stream 2 заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.

