Правительство Германии высказалось о запуске «Северного потока-2»

Правительство Германии не видит препятствий для запуска «Северного потока-2», об этом говорится в ответе кабинета министров ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель на запрос одной из фракций, пишет РИА Новости.

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Как указывается в официальном письме, Берлин отвергает «экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США» из-за газопровода. В правительстве провели переговоры с американской стороной, чтобы предотвратить возможные дальнейшие ограничения от Вашингтона. Было принято совместное решение «в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей». «Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток-2"», — высказались в кабинете министров об отсутствии препятствий для запуска проекта.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Nord Stream 2 заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.