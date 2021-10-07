В Европе понадеялись на скорый запуск «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн выразил надежду на скорое начало поставок газа в Европу по «Северному потоку-2». Об этом он заявил на Петербургском международном газовом форуме, передает РИА Новости.

Запуск газопровода поможет стабилизировать газовый рынок и установить баланс между спросом и предложением, считает Штерн. Кроме того, глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что «Северный поток-2» станет важной частью газовой инфраструктуры в Европе.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Протяженность каждой из двух ниток газопровода составляет 1234 километра, общая пропускная способность — 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод из России в Европу проходит по дну Балтийского моря.

Перед началом работы газопровода его должны сертифицировать европейские компании. Сертификация объекта может занять несколько месяцев. В начале октября Дания, по территориальным водам которой проходит участок «Северного потока-2», сообщила о его соответствии всем требованиям, после чего началась тестовая закачка газа в трубы первой нитки для достижения объема и давления.