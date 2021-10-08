Раскрыта причина газового кризиса в Европе

Генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки в беседе с РИА Новости раскрыл причину газового кризиса в Европе.

По его словам, газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами — страны Евросоюза не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.

«Россия не сделала ничего плохого, и проблемы Европы вызваны ей самой. Кроме того, я думаю, что это временные проблемы», — подчеркнул гендиректор, отметив, что конкуренция и конкурентные цены — это хорошо для бизнеса.

«Россия исполняет свои обязательства, но в данный момент этого недостаточно. Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», — добавил собеседник агентства.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн выразил надежду на скорое начало поставок газа в Европу по «Северному потоку-2». Запуск газопровода поможет стабилизировать газовый рынок и установить баланс между спросом и предложением, считает Штерн. Кроме того, глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что «Северный поток-2» станет важной частью газовой инфраструктуры в Европе.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Протяженность каждой из двух ниток газопровода составляет 1234 километра, общая пропускная способность — 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод из России в Европу проходит по дну Балтийского моря.