Холодная погода сделает газ в Европе еще дороже

Прогноз погоды для северо-запада Европы показывает, что с 11 по 17 октября температура упадет ниже нормы, и спрос на отопление возрастет, пишет Bloomberg. Кроме того, ожидается слабый ветер, что приведет к снижению показателей ветроэнергетики. Эти процессы сделают газ в Европе еще дороже и усугубят энергетический кризис.

Ожидается, что мощность ветра в Великобритании снизится с 12 октября. В Германии показатели ветроэнергетики будут низкими большую часть недели, а к 15 октября вырастут. Синоптик из Метеорологической службы Германии рассказал, что с 11 по 24 октября в южной половине Германии ожидаются температуры ниже среднего.

Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди-Одоардо утверждает, что если зима в Европе будет холодной, запасы газа в регионе иссякнут и страны окажутся в «полной зависимости» от поставок из России. В случае одобрения запуска российского газопровода «Северный поток-2» к концу года, за зиму по нему может быть прокачано 12,5 миллиарда кубометров газа. Это обеспечит отсрочку полного истощения запасов топлива в Европе. Но эксперт считает, что для удовлетворения спроса региону потребуются дополнительные поставки такого же объема через Украину сверх условий нынешних соглашений.

На газовых рынках наблюдаются самые большие колебания цен в истории. 7 октября цены на европейской бирже ICE на газ на нидерландском хабе TTF рухнули до 1000 долларов за тысячу кубометров. Снижение началось после слов президента России Владимира Путина о том, что с большой вероятностью Россия в этом году превысит свои контрактные обязательства по поставкам через Украину.

Обвал цен случился после того, как на протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов. За день до резкого падения, 6 октября, топливо стоило 1924 доллара за тысячу кубометров. К моменту публикации новости цена фьючерсов на газ на бирже ICE составила 1075,4 доллара за тысячу кубометров.