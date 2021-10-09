S&P усомнилось в наличии у «Газпрома» мощностей для увеличения добычи газа

Международное кредитное рейтинговое агентство S&P Global выразило сомнения в том, что у «Газпрома» достаточно мощностей для оперативного увеличения добычи газа в случае необходимости. Об этом говорится в обзоре агентства.

Исторически сложилось так, что Россия была основным поставщиком газа в Европу, и несмотря на рост добычи, поставок российского трубопроводного газа было недостаточно, чтобы сбалансировать европейский рынок, отмечают аналитики S&P Global. По их мнению, это вызывает сомнения в наличии у «Газпрома» свободных мощностей для увеличения добычи и маркетинговой стратегии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что «Россия могла бы сделать больше для увеличения поставок газа в Европу и обеспечения заполнения хранилищ до достаточного уровня». Это могло бы стать для России «возможностью подтвердить свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок».

В агентстве выразили мнение, что при необходимости доступ к поставкам газа третьих сторон можно было бы осуществлять с помощью экспортных контрактов.

Ранее крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS заявил, что допуск «Роснефти» к экспорту газа по «Северному потоку — 2» даст возможность выполнить требования антимонопольного законодательства Евросоюза и, как следствие, избежать ряда претензий со стороны Еврокомиссии. «Третий энергопакет ЕС требует допуска сторонних компаний к газопроводу. Экспорт газа "Роснефти" по "Северному потоку — 2" через агентское соглашение с "Газпромом", скорее всего, будет означать выполнение этого требования», — говорилось в обзоре.

Профессор Центра восточноевропейских исследований Университета Цюриха в рамках проведенного совместно с банком UBS звонка для инвесторов, посвященного Северному потоку-2, заявил, что допуск «Роснефти» в Северный поток-2 через агентское соглашение с «Газпромом» с большой долей вероятности соответствует требованию Третьего энергопакета.

Кроме того, эксперты провели анализ и пришли к выводу, что либерализация экспорта трубопроводного газа должна быть выгодна России. С учетом снижения добычи газа в Европе и ограничения поставок сжиженного природного газа российские независимые производители могут найти новых покупателей без ущерба для существующих контрактов «Газпрома».

В сентябре стало известно, что правительство России согласилось «в качестве эксперимента» разрешить «Роснефти» экспортировать в Европу до 10 миллиардов кубометров газа в год. Об этом со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту Владимиру Путину сообщал «Коммерсантъ».