«Роснефть» приблизилась к праву на использование «Северного потока-2»

Правительство России согласилось «в качестве эксперимента» разрешить «Роснефти» экспортировать в Европу до 10 миллиардов кубометров газа в год. Об этом со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту Владимиру Путину пишет «Коммерсантъ».
В настоящее время монопольным правом на поставки газа за рубеж по трубопроводам обладает «Газпром». Предложенный вариант предполагает поставки через агентское соглашение компаний.
При этом позиции «Газпрома» и «Роснефти» по этому вопросу противоположны. В «Роснефти» полагают, что такие поставки могут решить проблему с загруженностью газопроводов «Северный поток-2» и OPAL, которые попадают под действие газовой директивы ЕС (требует резервировать 50 процентов мощности прокачки под независимого поставщика).
Также в нефтяной компании отмечают, что в случае положительного решения бюджет получит 60 миллиардов рублей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и 100 миллиардов рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 миллиардов рублей принесет налог на прибыль и дивиденды «Роснефти».
При этом глава компании Игорь Сечин отметил, что НДПИ «Роснефть» намерена платить по фактической конъюнктуре, то есть порядка 5 тысяч рублей на тысячу кубометров. Для «Газпрома» текущая ставка составляет 1,29 тысячи рублей.
В газовом монополисте в обоснование своей позиции указывают, что сохранение высоких цен на топливо в Европе маловероятно. Поэтому принятие долгосрочных решений на нынешней благоприятной конъюнктуре выглядит необоснованным.
Также в «Газпроме» напомнили, что «Роснефть» продолжает покупать газ для собственных нужд, и на этом фоне желание заняться экспортом выглядит необоснованным. Министерство финансов, по сути, принимает во внимание обе позиции. Именно из-за волатильности рынка ведомство согласно лишь на поставке в виде эксперимента, а не на постоянной основе.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает позицию «Роснефти», Минэнерго полагает, что агентский договор компаний не противоречит закону об экспорте газа, а Минэкономразвития считает, что сначала следует взвесить все риски по поводу конкуренции на газовом рынке Европы между российскими компаниями.
В докладе указано, что в связи с невозможностью ведомств выработать общую позицию решение должен будет лично Путин. В начале сентября Новак подтверждал, что глава государства сам предложил правительству проработать этот вопрос и представить ему обоснование позиций.