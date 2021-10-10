Назван данный Байденом Путину козырь в вопросе поставок газа

Обозреватель британского издания Daily Mail Крис Плезанс (Chris Pleasance) заявил, что президент США Джо Байден вручил российскому лидеру Владимиру Путину козырь в вопросе поставок газа в Европу. Таковым он назвал завершение строительства «Северного потока-2».

Колумнист отметил, что глава Белого дома, позволив начать запуск газопровода в эксплуатацию, тем самым дал России возможность влиять на ценообразование и взять под контроль европейский газовый рынок.

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«Российские инженеры завершили работу над «Северным потоком-2» в прошлом месяце, и теперь им нужно только, чтобы лидеры ЕС дали окончательное согласие на начало прокачки газа — козырную карту, которую Москва не теряла даром, чтобы угрожать континенту», — подчеркнул Плезанс.

По словам обозревателя, Байден дал зеленый свет газопроводу еще в мае, когда снял санкции, приостановившие работы до 2020 года. Он добавил, что этот шаг поставил в тупик не только критиков, но и сторонников американского президента.

Ранее сообщалось, что холодная погода сделает газ в Европе еще дороже. Обвал цен случился после того, как на протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов.

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