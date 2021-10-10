Датский журналист рассказал о предстоящем «кошмаре» для европейцев

Европе предрекли аномально холодную зиму и дефицит энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датскую газету Jyllands-Posten.

Журналист Поуль Ларсен рассказал, что дефицит энергоносителей и холода станут настоящим кошмаром для европейцев. По его словам, предстоящей зимой в Европу могут прийти аномальные морозы, как в феврале 2018 года, когда на континент обрушился антициклон Хартмут, получивший прозвище «Чудище с Востока».

Ларсен убежден, что даже незначительное понижение температуры ниже нормы может серьезно повлиять на цены на электричество, поскольку запасы газа в Европе достигли минимального уровня в 72 процента за последнее десятилетие.

«Сибирские морозы охватили большую часть центральной и западной Европы. <…> Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении "энергетических пайков"», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что холодная погода сделает газ в Европе еще дороже. Обвал цен случился после того, как на протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов.