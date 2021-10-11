Новые вызовы. Мировую экономику ждут большие перемены. Какие профессии станут популярными?

Экономика стремительно меняется вслед за технологиями и обществом. Одна из областей, где изменения наиболее заметны, — рынок труда. В мире постоянно появляются новые профессии, которые еще недавно невозможно было представить, и прочно входят в нашу жизнь. Роботизация, уберизация, внедрение новых технологий — развитие этих и многих других явлений приводит к тому, что человек вытесняется из привычных мест, но не из экономики в целом. Вопреки расхожему мнению, квалифицированный труд становится как никогда востребован. С каждым днем фирмам и предприятиям необходимы все новые специалисты. Какие профессии станут популярными в ближайшем будущем? Ответ — в совместном проекте «Ленты.ру» и Сбера.

Заглянуть за угол

Человечеству всегда было интересно заглянуть в будущее: представить не только повседневность, но и более глобальные процессы, разобраться, как люди станут учиться, будут ли ходить на работу и чем заниматься. О профессиях в мире будущего много размышляли писатели-фантасты. Рэй Брэдбери в антиутопическом романе «451 градус по Фаренгейту» рассказал о тоталитарном строе, в котором привычные всем пожарные занимаются необычным делом — цензурированием книг через их сжигание. «Отец киберпанка» Уильям Гибсон в начале 1980-х опубликовал рассказ «Джонни-мнемоник», главным героем которого выступил специальный курьер — мнемоник, способный записывать информацию в собственную память благодаря имплантированным в мозг устройствам.

Персонаж повести Роберта Хайнлайна «Неприятная профессия Джонатана Хога» — критик, оценивающий вселенную, которая выступает произведением искусства некоего творческого народа. А американец советского происхождения Айзек Азимов представлял выбор профессии заведомо запрограммированным процессом, на который человек никоим образом не может повлиять. В повести «Профессия» он описал процедуру внедрения всех необходимых будущему сотруднику знаний напрямую в мозг через специальную запись на магнитной ленте.

Ни одно из предсказаний до сих пор не сбылось, что не мешает регулярно делать новые. Теперь их авторами обычно выступают экономисты и профессиональные рекрутеры.

Так, в 2005 году среди самых востребованных профессий недалекого будущего назывались специалисты в области нанотехнологий, космические рабочие, программисты и маркетологи. Спустя 16 лет последние две позиции заполонили сайты по подбору вакансий, в то время как мода на нанотехнологии не получила того развития, на которое когда-то надеялись ее идеологи, а в космосе бурно развиваются пока только частные транспортные компании и туристические проекты.

На автомате

Нынешние прогнозы строятся вокруг автоматизации и роботизации привычных процессов. Многие путают эти понятия или считают их синонимами. На деле автоматизация — более широкое явление, означающее, что определенные действия совершаются без участия человека. Роботизация — лишь ее часть, в которой традиционных сотрудников заменяют физические механизмы. Автоматизировать производство можно также при помощи разнообразного программного обеспечения.

Автоматизацию принято связывать с ростом безработицы, ведь на первый взгляд кажется, что у привычных работников отнимают места. Но на деле же все куда сложнее и интереснее.

Одно из проявлений автоматизации, с которым ежедневно сталкивается большинство из нас, — терминалы самообслуживания в магазинах. Их наличие почти никогда не означает отказа от обычных кассиров — супермаркет просто получает возможность нарастить поток покупателей, а следовательно, и выручку. Кроме того, терминалы сами требуют обслуживания, что неминуемо ведет к найму дополнительных сотрудников.

Стремительное развитие цифровых продуктов и роботизация действительно меняют рынок труда, но говорить о том, что специалистов скоро заменят роботы, точно преждевременно Вадим Шаповалов CEO сервиса Работа.ру

По словам CEO сервиса Работа.ру Вадима Шаповалова, многие работники в наши дни вынуждены адаптироваться к изменениям и совершенствовать навыки взаимодействия с технологиями. Те, кому это удастся, смогут удержать позиции — они станут своеобразными проводниками между технологиями и конечными потребителями, многим из которых тоже понадобится помощь в осваивании новшеств.

Бывают и исключения. Интернет-гигант Amazon, основанный ныне самым богатым человеком мира Джеффом Безосом, еще в 2016 году запустил проект по созданию магазинов без касс. Посетители избавлены от необходимости стоять в очередях и пробивать покупки — они автоматически сканируются умными камерами и добавляются в виртуальную корзину. Товар достаточно просто взять в руки с полки. Выбрав все необходимое, покупатель может просто выйти из магазина — стоимость автоматически спишется с карты. Похожий подход может применяться в транспорте (в Москве и других городах мира уже несколько лет тестируют беспилотные такси), на заводе или складе.

Специалисты сходятся во мнении, что автоматизация позволяет компаниям не только экономить, но и создавать продукцию под индивидуальные нужды клиентов. При конвейерном производстве каждый сотрудник отвечает за свой участок работы, вероятность того, что он захочет осваивать новые направления и переучиваться, мала. Таким образом, на выходе получается пусть качественный, но стандартный товар, разработанный под нужды абстрактного человека. Роботов же можно оперативно перенастраивать под текущие задачи и индивидуальные заказы, значительно расширяя ассортимент.

В таких случаях потребность в живых работниках отпадает, но только в том, что касается выполнения классических функций. Компетенции профессионалов теперь нужны при разработке программного обеспечения, контроле за ним и обслуживании.

По подсчетам консалтинговой компании McKinsey, к 2055 году автоматизация затронет примерно половину оплачиваемых занятий, уже в 2030-м из-за нее без работы по всему миру останутся около 800 миллионов человек — 20 процентов всего трудоспособного населения планеты. Каждый новый робот в среднем покрывает пять существующих рабочих мест. Но вместе с тем появится множество новых профессий и вакансий.

Внедряй и наращивай

Инженеры в области аддитивного производства займутся послойным наращиванием и синтезом объектов — эти технологии набирают популярность и распространение по всему миру. В противовес традиционной механической обработке, предполагающей удаление материала, аддитивный метод построен на послойном изготовлении изделия в трехмерной модели. Особенно востребован такой подход в протезировании, авиакосмической отрасли, машиностроении.

Повсеместная автоматизация потребует специальных аналитиков, которые займутся вычислением ошибочных (аномальных) решений от искусственного интеллекта. Такие специалисты фактически будут устранять сбои в алгоритмах роботов. Инноваторы в области биомимикрии займутся подсматриванием за живой природой и заимствованием у нее идей, механизмов и технологий. Задача человека будет состоять в том, чтобы самостоятельно совершить эволюцию в сжатые сроки. Примеры существуют уже сейчас. Один из них — знаменитый японский скоростной поезд Shinkansen, форма носовой части которого была скопирована с клюва зимородка. В будущем подобные явления должны быть поставлены на поток.

Предсказуемо востребованными окажутся инженеры 3D-печати и ее разновидности — биопечати, использующей органические материалы. При помощи нее можно создать искусственное мясо (и помочь в борьбе с изменением климата) или человеческие органы: кости, мышцы, хрящи. Директора по цифровому расширению в скором времени будут отвечать за выбор компанией правильных технологий, в том числе в области искусственного интеллекта. Также в их компетенцию войдет разработка рабочих процессов, в которых люди, программное обеспечение и роботы будут задействованы на равных, дополняя друг друга.

Дизайнеры цифровых имплантатов потребуются не только тем, кто нуждается в усовершенствованных протезах или технологичном кардиостимуляторе. В скором будущем популярным станет вживление в тело фитнес-трекеров, приборов ночного видения, навигаторов и других устройств, не являющихся необходимыми, но улучшающих качество жизни. Дизайнер должен обладать навыками имплантации, также знаниями в области медицины и биологии.

Владельцам умных домов и просто тем, кто имеет сложные технические устройства (в том числе роботов или устройство виртуальной реальности) и сталкивается с трудностями при их эксплуатации, пригодятся услуги специалиста, для которого в русском языке еще не существует адекватного названия. В английском он называется DigiTech Troubleshooter (дословно — «решальщик технологических проблем»). Смежные профессии — установщик энергетических и информационных систем, призванных сделать помещение энергоэффективным, и мастер по интеграции домашних технологий. Отличие последнего в том, что он самостоятельно определяет потребности клиента в тех или иных девайсах и предлагает готовые решения.

С машинами заодно

Специалисты в области компьютерных технологий в скором времени смогут работать этичными («белыми») хакерами — тестировать информационные системы на предмет уязвимости перед взломом. Используя те же инструменты, подходы и алгоритмы, что и настоящие хакеры, они уже сейчас служат на благо крупнейших компаний и правительственных органов, а вскоре распространятся повсеместно. Отдельные работники будут обеспечивать сохранность персональных данных, в том числе биометрических, и разрабатывать для этого новые решения.

Не менее востребованными окажутся специалисты по геймификации. Так называется целая индустрия, организующая работу, учебу и повседневную жизнь при помощи игровых элементов. Считается, что так легче достичь вовлеченности собеседника, расширить клиентскую базу и завоевать новые рынки.

Еще одна популярная уже сейчас технология — машинное обучение. Благодаря ей искусственный интеллект может совершенствоваться без вмешательства человека. В ближайшем будущем она получит еще большее распространение, а разработчики в области машинного обучения окажутся среди наиболее востребованных работников. Похожая задача у инженеров в области мехатроники. Они должны настраивать роботов таким образом, чтобы те самостоятельно учились и взаимодействовали с окружающим миром, в том числе с другими роботами.

Инженеры по новым материалам будут иметь дело с углеродными нанотрубками, аэрогелем, прозрачным алюминием, электронным текстилем (также известен как «умная ткань») и другими материями, которые, как ожидается, существенно изменят привычный нам мир. Некоторые из них, например, могут использоваться при производстве технологичных имплантатов, автомобилей, ветровых турбин или смартфонов.

Умнее пыли

В мире робототехники не обойдется без своего рода психологов. Их роль будут выполнять специалисты в области этики роботов, чья главная задача — разрешать моральные и правовые вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта. Есть ли у человечества обязательства перед машинами и каковы они, можно ли использовать искусственный интеллект в военных целях и как обращаться с возможными чувствами роботов будущего — такие задачи уже скоро встанут перед корпорациями и правительствами, которым понадобится помощь профессионалов.

За физическое состояние роботов (они могут принимать разные формы, от бытового помощника до автономного трактора) будут отвечать специальные механики. Часть проблем можно будет разрешать удаленно (своеобразная разновидность телемедицины для роботов), другие неполадки придется устранять при личном присутствии. Отдельные механики потребуются для обслуживания системы беспроводного высокоскоростного интернета, которая должна опутать почти весь мир и которую компания Илона Маска SpaceX планирует запустить в 2022-м. Часть задач они также будут выполнять с Земли, но время от времени им придется отправляться в космос — к обеспечивающим сигнал спутникам.

Отдельного внимания заслуживают менеджеры по вопросам так называемых теневых технологий. Их главная функция — организовывать работу с технологиями, которые пока еще не одобрены на корпоративном или же национальном уровне. Они могут вызвать проблемы с безопасностью, в том числе персональных данных сотрудников, или, к примеру, быть несовместимыми с другими используемыми технологиями, но при этом играть важную роль в деятельности компании.

Наконец, мир уже начала покорять технология, называемая «умной пылью». Крошечные — размером с пылинку — самоорганизующиеся роботы обмениваются сигналами и собирают данные об окружающей среде. Умная пыль используется при восстановлении территории после стихийного бедствия, а также в умных городах, где следит за уровнем загрязнения воздуха и воды. Предполагается, что в будущем технология обзаведется новыми возможностями, в том числе по поиску преступников, однако и управлять ею тоже должны будут специально обученные люди — программисты умной пыли.

Обкашляют цифровые вопросики

Переговорщики по вопросам интеллектуальных прав, связанных с искусственным интеллектом, смогут представлять интересы как владельцев и разработчиков искусственного интеллекта, так и изобретенных ими программ. Предполагается, что последние смогут отстаивать свои права наравне с людьми, но также не исключены и случаи злоупотребления с их сторон, когда уже создатели будут вступать в споры со своими творениями. Задача переговорщика будет заключаться в том, чтобы прийти к соглашению во внесудебном порядке.

В скором времени до неузнаваемости изменится процесс найма сотрудников. Непосредственное участие в нем будет принимать технология блокчейн, а значит, компаниям понадобятся умеющие обращаться с ней кадровые специалисты. Они станут собирать данные о кандидате из множества источников, благодаря чему обычное резюме превратится во всеобъемлющее цифровое досье. Сейчас технология распределенной базы данных (блокчейн) используется в криптовалютной индустрии, где и зародилась несколько лет назад, а также в банковской сфере, области кибербезопасности. Главное преимущество блокчейна заключается в децентрализованности всех процессов, что гораздо надежнее защищает проводимые в нем транзакции и хранящиеся данные.

Повсеместное развитие дронов — для съемок или доставки — повлечет необходимость следить за их поведением в воздушном пространстве. Займутся этим специальные регуляторы, составляющие и обновляющие правила движения. Кроме того, они будут выполнять функции нынешних авиационных диспетчеров.

Сельскохозяйственные брокеры займутся привлечением финансирования для частных — зачастую семейных — ферм. Самая распространенная модель будет выглядеть так: посредник находит состоятельного инвестора, готового вложиться в ферму в обмен на заранее оговоренное количество ее продукции (плюс, возможно, долю от продаж остальной части произведенного). Сам брокер в такой схеме работает за комиссию.

Совершенно новая профессия родится в будущем на стыке современного менеджмента и инженерного дела. Так называемые фьюжнисты (от английского fusion — «слияние») будут заниматься составлением рабочих коллективов и команд из специалистов совершенно разных, не пересекающихся друг с другом областей (например, дизайнеров одежды и физиков). Хороший фьюжнист обязан не только научить взаимодействовать людей, которые никогда прежде этим не занимались, но и заранее разглядеть потенциал такого сотрудничества.

Не останется без внимания и развитие технологий виртуальной (дополненной) реальности. Уже сейчас во многих играх и приложениях есть возможность купить те или иные предметы (к примеру, оружие для игры), и пользователи нередко хотят забрать их с собой в реальную жизнь. В будущем, предсказывают специалисты, реализовывать такие желания станет возможно при помощи специализированных магазинов, в которых также можно будет переносить настоящие предметы в VR-мир. Управлять такими магазинами поручат профессиональным менеджерам.

По словам управляющего директора лаборатории интернета вещей Сбера Тимура Асяева, развитие технологий породит если не совершенно новые профессии, то как минимум усиление специализации специалистов по обработке больших данных и смежных с ними специальностей.

У людей появится существенно больше свободного времени, которое займется новыми активностями, рекомендации к которым будут выдавать умные вещи Тимур Асяев Управляющий директор лаборатории интернета вещей Сбера

«А значит, усилится специализация контент-менеджеров и специалистов, настраивающих рекомендательные алгоритмы», — говорит Асяев.

Вспомнить все

Шеринг-аудиторы займутся комплексной проверкой домашних хозяйств и предприятий на предмет использования возможностей шеринг-экономики (позволяет делить одни предметы между несколькими пользователями). Шеринг-аудитор подскажет, какими временно не используемыми устройствами или механизмами можно поделиться с другими и какие платформы для этого использовать. Отдельные люди займутся отслеживанием и прогнозированием новых трендов. Они будут помогать компаниям придумывать новые продукты и выходить на рынки сбыта, а органам власти подсказывать, как лучше взаимодействовать с бизнесом и населением.

Отдельная востребованная ниша — социальные профессии. В условиях постоянно меняющегося климата особенно сложно приходится пожилым людям. Чтобы помочь им справиться с последствиями, такими как жара, частая перемена погоды, наводнения и ураганы, появятся специальные консультанты. Они будут составлять целые программы адаптации, рассказывать лечащим врачам об особенностях организма пациентов, отслеживать погодные явления и вовремя предупреждать подопечных. В отдельных случаях такие специалисты должны будут обращаться к властям и лоббировать интересы клиентов.

Специалисты по ностальгии, или ностальгисты, потребуются тем, кто на старости лет захочет воссоздать лучшие моменты жизни. Наибольший эффект погружения в прошлое будет достигаться за счет интерьера и цифровых технологий. Медиаремиксеры помогут средствам массовой информации находить подход к любой аудитории через создание уникального продукта для каждого потребителя. В персональные пакеты будут входить печатные материалы, видео, образовательные и рекламные программы, а также инсталляции и любые другие форматы, которые окажутся достаточно востребованными.

Оптимизаторы памяти помогут клиентам, испытывающим перегрузки от поступающий за день информации, или, напротив, тем, кто считает свои способности к запоминанию и обработке данных недостаточными. И тем и другим потребуются дополнительная оперативная память, тренировки и цифровые имплантаты. Отдельные психологи будут работать с теми, кому приходится использовать высокотехнологичные протезы или как-либо модернизировать собственное тело, а виртуальные хирурги станут проводить операции удаленно, управляя высокоточным оборудованием и наблюдая за всем по видеосвязи. Впрочем, их вмешательство будет требоваться гораздо реже, чем сейчас, — благодаря достижениям генной инженерии и ее специалистов.

Популярные уже сейчас генетические анализы перерастут в полноценную индустрию генетических тренеров, которые начнут составлять для клиентов индивидуальные программы и давать советы о том, как улучшить качество жизни и чего избегать, исходя из наследственности. В некоторых случаях геном можно будет доработать — в эстетических или, к примеру, спортивных целях.

Мир своими руками

Правительства по всему миру начнут прибегать к услугам инженеров-климатологов, следящих за поддержанием на планете оптимальных погодных условий и сохранением разнообразия экосистемы. Такие люди способны будут, к примеру, вызывать дождь, с помощью дронов управлять молниями, перенаправлять ураганы подальше от жилых районов или разворачивать в атмосфере химические фильтры для солнечного света. Более узкие направления этой профессии посвящены контролю за наводнениями, инспекции загрязнения воды и воздуха.

В мире, уделяющем повышенное внимание экологии, будет сложно обойтись без специалистов по переработке отходов. Они сосредоточатся не только на вариантах дальнейшего использования упаковки, но и на том, как изначально сделать ее, а заодно и товары более безопасными для окружающей среды. В их компетенцию, среди прочего, войдет консультирование дизайнеров и технологов по вопросам применения в производстве тех или иных материалов.

Появятся и отдельные генетики, специализирующиеся на вопросах вымирания и сохранения отдельных видов. Помимо помощи животным, находящимся на грани исчезновения, они смогут оживлять давно вымерших динозавров, мамонтов и саблезубых тигров для богатых клиентов. Некоторым видам станут помогать особенно тщательно, например, пчелам, массовая гибель которых в последние годы шокировала ученых. Обезопасить их призваны «цифровые пчеловоды», работающие на умных фермах, где процессы опыления, подбора пчелиных семей и растений, а также дизайн ульев выполняются максимально технологично.

Одна из важнейших задач ближайшего будущего — разработка и развитие альтернативных видов энергетики, помимо уже существующих солнечной и ветровой, гидро- и биоэнергетики. Поэтому уже скоро профильные инженеры станут одними из наиболее востребованных специалистов на рынке труда. В их зону ответственности будут входить также транспортировка и хранение энергии. Наконец, возникнет спрос на дизайнеров и разработчиков в области среды обитания человека. Они займутся проектированием городских пространств и сельской местности, будут взаимодействовать с локальными сообществами, учитывать экономические, экологические и культурные нужды и особенности. Часть необходимых для работы сведений они будут получать со специальных датчиков. Среди прогнозируемых нововведений обозримого будущего: вертикальные транспорт и земледелие, еще более активное внедрение переработки мусора и шеринг-экономики, а также использование принципа возобновляемой экономики, при которой основные ресурсы не должны истощаться.

Ученые и экономисты делают множество прогнозов о том, как будут выглядеть профессии будущего. Некоторые из них не сбудутся, но все равно дают понять, что рынок труда и мир в целом ждут большие изменения. Мрачные предположения о том, что технологии заменят людей и лишат их работы, по всей видимости, не имеют под собой оснований. Некоторые специальности действительно уйдут в прошлое, но на их месте появятся новые, более разнообразные и требовательные к соискателям.

Понятие профессии трансформируется, и на смену привычной специальности приходит портфель компетенций специалиста, с помощью которого он может подключаться к выполнению разных работ, а также проектной деятельности Вадим Шаповалов CEO сервиса Работа.ру

Новые профессии будут появляться на стыке отраслей, большинство из них будет связано с информационными технологиями, уверен он. Исследователи сходятся в том, что люди все равно сохранят преимущество перед машинами, а в отдельных ключевых областях оно будет сохраняться как минимум десятилетиями. Перемены откроют для жителей разных стран новые возможности и позволят полнее раскрыть их потенциал.