В США предрекли экономическую катастрофу при одном условии

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала ABC предрекла стране экономическую катастрофу при одном условии. По ее словам, серьезный финансовый кризис наступит, если не повысить потолок госдолга, передает ТАСС.

Министр отметила, что это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для обеспечения финансирования прежних инициатив Конгресса, и если этот орган не примет решение до декабря, последствия могут быть весьма серьезными, ведь на кону стоит «слишком многое».

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«Будет подорван статус ценных бумаг Минфина — самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты. Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой», — подчеркнула Йеллен.

Ранее лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что партии заключили соглашение об увеличении потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов. По оценкам министерства финансов, решение будет действовать до 3 декабря. Этот шаг позволил США предотвратить первый в истории страны дефолт по госдолгу.

8 декабря Сенат США голосованием принял законопроект. За его принятие высказались 50 сенаторов, 48 выступили против. Документ позволяет до 3 декабря повысить потолок госдолга, пока идут переговоры между Республиканской и Демократической партиями.

