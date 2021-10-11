Экономика
 
Последние новости
На Украине нашли способ «вернуть Крым» за пять минут
Россиянам пообещали теплые ночи
Россиянка побывала в люксовом отеле Египта и назвала минусы роскошного отдыха
Россиянин обнаружил в Москве редкое древнее дерево 
Россиян предупредили о риске потерять квартиру даже с завещанием
Афганский «Брюс Ли» рассказал о попытках сбежать от талибов
Юрист оценил вероятность привлечения Собчак к ответственности после ДТП в Сочи
Женщина проигнорировала укус паука и чуть не лишилась руки
Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после смертельного ДТП
Новости партнеров

В США предрекли экономическую катастрофу при одном условии

Глава Минфина Йеллен: США ждет серьезный кризис, если не повысить потолок госдолга
Перейти в «Мою Ленту»
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен
Фото: Samuel Corum/ Globallookpress.com

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала ABC предрекла стране экономическую катастрофу при одном условии. По ее словам, серьезный финансовый кризис наступит, если не повысить потолок госдолга, передает ТАСС.

Министр отметила, что это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для обеспечения финансирования прежних инициатив Конгресса, и если этот орган не примет решение до декабря, последствия могут быть весьма серьезными, ведь на кону стоит «слишком многое».

«Будет подорван статус ценных бумаг Минфина — самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты. Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой», — подчеркнула Йеллен.

Ранее лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что партии заключили соглашение об увеличении потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов. По оценкам министерства финансов, решение будет действовать до 3 декабря. Этот шаг позволил США предотвратить первый в истории страны дефолт по госдолгу.

8 декабря Сенат США голосованием принял законопроект. За его принятие высказались 50 сенаторов, 48 выступили против. Документ позволяет до 3 декабря повысить потолок госдолга, пока идут переговоры между Республиканской и Демократической партиями.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдолгу США нашли временное спасение
США предотвратили первый в своей истории дефолт
Байден заявил об угрозе дефолта в США
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
07:35 8 октября

Посол Евросоюза предупредил о риске для репутации России из-за цен на газ

06:21 8 октября

Россиян предупредили о подорожании ряда товаров к концу 2021 года

05:45 8 октября

Британия столкнулась с дефицитом финансистов

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
05:31 8 октября

Раскрыты любимые слова телефонных мошенников

05:06 8 октября

Аналитик спрогнозировала будущее рубля к Новому году

04:49 8 октября

В Польше предрекли обогащение россиян из-за «удара по Москве»

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
04:20 8 октября

Сенат США принял предотвращающий дефолт законопроект о повышении госдолга

03:26 8 октября

Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla в другой штат

03:00 8 октября

Раскрыта причина успеха «мемных» криптовалют

Россия
«Родители будут потенциальными преступниками»
Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
Что изменится в жизни россиян в октябре.
Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
«Надо было погибать там»
Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
«Добро пожаловать в ад»
Цикл «Ленты.ру» о первой чеченской войне
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Кризис наступит к весне»
Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР.
Почему развал Союза стал для них ударом?
«Не забывайте, кто вы тут»
В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
Все материалы
Экономика
Россияне не захотели возвращаться в офисы
Новые вызовы.
Мировую экономику ждут большие перемены. Какие профессии станут популярными?
Назван данный Байденом Путину козырь в вопросе поставок газа
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Вучич назвал вероятные сроки энергетического кризиса в Европе
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Россиянам напомнили способы получить накопительную пенсию
Все материалы
Силовые структуры
Арестованная за ритуальное убийство под Петербургом сатанистка признала вину
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Вор в законе Таро вышел из испанской тюрьмы
«Это не люди, а машины для пыток»
Автор крупнейшего слива видео насилия в российских тюрьмах — о том, кто за этим стоит
Задержаны новые фигуранты уголовных дел о смертельном отравлении алкоголем
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты подробности дела бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Боец MMA Шлеменко прокомментировал избиение пассажира метро дагестанцами
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Названы вероятные соперники Тайсона Фьюри в следующем бою
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Появилось видео полного боя Уайлдера и Фьюри
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Российская фигуристка-чемпионка ушла из спорта
Все материалы
Культура
Худрук МХАТ имени Горького высказался о скандале с Татьяной Дорониной
Лев Лещенко и Loc-Dog «Не понимаю, что они делают»
Лев Лещенко о Моргенштерне, «Пошлой Молли» и современной жестокости
В России снимут сериал о «Короле и Шуте»
«Не верили, что Бонд когда-нибудь попадет в Россию»
Кто стоит за фильмами об агенте 007 и что ждет бондиану в будущем?
Шаляпин признался в нелюбви к умершей от коронавируса жене
Свят, свят, свят.
Каким получился фильм «Множественные святые Ньюарка» — приквел культового сериала «Сопрано»
Лев Лещенко вспомнил о «своеобразном ренессансе» в 1970-х годах
Все материалы
Интернет и СМИ
Информацию о повышении платы за капремонт в России опровергли
Дмитрий МуратовГлавред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.
Он посвятил ее иноагентам и погибшим коллегам
Пользователи пожаловались на сбой в социальной сети «ВКонтакте»
Травля, порно и треш-стримы.
Во всем мире борются с опасным контентом в сети. Можно ли победить в этой войне?
Дмитрий Муратов посвятил Нобелевскую премию иноагентам и погибшим коллегам
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.
Что известно о его причинах?
Главред «Новой газеты» поделился планами на Нобелевскую премию
Все материалы
Ценности
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
100-летняя женщина раскрыла секрет бодрости и рассказала о правильном питании
Американец выиграл в лотерею почти 700 миллионов долларов
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Диетолог рассказала о пользе риса при похудении
Дикая Роза.
Как девочка с фермы стала легендарной шпионкой и героиней миллионов американцев
Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Все материалы
Audi повысила мощность самых бескомпромиссных суперкаров
12 самых популярных китайских кроссоверов России
Прорыв Chery, успехи Haval и прощание с Geely Atlas уходящего поколения
Умелец сделал из дерева точную копию нового Mercedes-Benz G-Class
BMW, которые фанаты встретили в штыки
Вспоминаем спорные модели баварской марки, вызвавшие шквал критики
Стартовали продажи внедорожного автодома на базе ГАЗ «Садко-NEXT»
Семь самураев: какие японские машины нужно вернуть в строй
Фанаты с нетерпением ждут возвращения этих моделей
Китайцы превратили Mercedes-Benz E-Class в Maybach за 100 тысяч рублей
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Отвал всего.
Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Город-герой Москва.
Через что пришлось пройти столице во время Великой Отечественной войны?
«Хлеб всему голова»:
как ход истории искажал наше восприятие хлеба и почему в этом частично виноват СССР
Ски-тур на Эльбрусе:
как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»
Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
Города-герои:
как они появились и почему важно о них помнить
«Космос агрессивен для человека»
Кто и как готовит российских актеров к первому в истории кино полету в космос?
Все материалы