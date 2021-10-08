Сенат США принял предотвращающий дефолт законопроект о повышении госдолга

Сенат США голосованием принял законопроект, который в теории может предотвратить дефолт. Речь идет о повышении потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

За его принятие высказались 50 сенаторов, 48 выступили против. Документ позволяет до 3 декабря повысить потолок госдолга, пока идут переговоры между Республиканской и Демократической партиями.

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Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что готова вызвать палату с каникул и допустила, что конгрессмены могут прибыть в Вашингтон на следующей неделе, чтобы принять законопроект. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден завизирует документ, как только его одобрят обе палаты Конгресса.

Ранее лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что партии заключили соглашение об увеличении потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов. По оценкам министерства финансов, решение будет действовать до 3 декабря. Этот шаг позволил США предотвратить первый в истории страны дефолт по госдолгу.

