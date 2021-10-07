Госдолгу США нашли временное спасение

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл нашел временное спасение для госдолга США, призвав обе партии Конгресса заключить краткосрочное соглашение об отмене потолка заимствований, передает CNBC. Такая инициатива в случае реализации способна предотвратить дефолт.

Речь идет не о расширении границ лимита госдолга, а об их полной временной отмене, которая уже имела место последние два года — с 2019-го, когда размер заимствований составлял 22 триллиона долларов, их предельное значение было заморожено на два года. На данный момент размер госдолга приближается к 29 триллионам долларов.

В своем Twitter Макконнелл обвинил Демократическую партию в создании «приближающегося кризиса», отметив при этом, что их оппоненты-республиканцы позволят применить обычные процедуры по повышению потолка госдолга в декабре.

Ранее представители республиканцев, в том числе Макконнелл, неоднократно заявляли, что партия не станет голосовать за повышение лимита долга, и вместо этого будет настаивать на его полной отмене. Такой подход вызвал резкую реакцию со стороны демократов и баллотировавшегося от них президента Джо Байдена, а также министра финансов Джанет Йеллен.

Срок нынешней заморозки предельной величины заимствований истечет 18 октября. Если к этому времени стороны не придут к решению, правительство не сможет своевременно рассчитаться по текущим обязательствам и тем самым допустит дефолт. По мнению большинства экономистов, такой исход грозит стране серьезным кризисом.