Над США нависла угроза дефолта

Республиканцы в сенате США заблокировали законопроект о финансировании правительства и повышении потолка государственного долга, и теперь демократам придется постараться избежать нависшей угрозы экономического бедствия, пишет CNBC.

У Конгресса остается все меньше времени, на то чтобы предотвратить шатдаун — временное сокращение работы федеральных органов власти. Одобрить финансирование необходимо до 1 октября. Если не будет поднят лимит госдолга, то США рискуют дефолтом. Демократической партии теперь придется пойти на ряд маневров, чтобы избежать серьезных негативных последствий, которые могут стоить работы миллионам американцев. Республиканцы могут вынудить своих оппонентов принять законопроект о краткосрочном финансировании, а затем самостоятельно одобрить повышение потолка госдолга, возможно, в рамках договоренностей по поводу инфраструктурного плана на 3,5 триллиона долларов.

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Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже заявил, что на этой неделе партия планирует дальнейшие действия для предотвращения шатдауна и дефолта. Суть плана он не уточнил. В Белом доме, в свою очередь, сообщили, что президент Джо Байден по телефону обсудил дальнейшие шаги демократов с Шумером и спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Финансирование правительства и потолок госдолга — два отдельных вопроса. В Республиканской партии утверждают, что готовы голосовать за краткосрочное финансирование, но не обеспечат поддержки по вопросу долга. «Голосовать за поднятие лимита республиканцы не будут», — сказал лидер партии в Сенате Митч Макконнелл.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен уже не раз предупреждала, что нежелание законодательных органов поднять потолок госдолга может привести к тому, что США окажутся на грани экономической катастрофы. В середине сентября она призвала Конгресс до октября принять решение по задолженности, чтобы избежать дефолта по государственным платежным обязательствам.