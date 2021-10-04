Байден заявил об угрозе дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил об угрозе объявления дефолта США. По его признанию, он не может гарантировать, что дефолт по долговым обязательствам не произойдет в стране, это зависит от действий республиканцев. О вероятности экономической катастрофы американский президент заявил в ходе выступления в Белом доме, передает ТАСС.

Байден отметил, что потенциальный дефолт может произойти в том случае, если Конгресс не согласует поднятие потолка государственного долга. Без этого статус доллара как резервной мировой валюты будет поставлен под угрозу, кредитный рейтинг США упадет, а проценты по госдолгу возрастут.

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«Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя, а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты», — сказал американский лидер.

Также Байден призвал республиканцев перестать «играть в русскую рулетку» с экономикой США. По мнению главы Белого дома, своими действиями политические оппоненты противодействуют тому, чтобы Конгресс поднял потолок госдолга, а значит, они тем самым ставят страну под угрозу дефолта.

Ранее стало известно, что республиканцы в сенате США заблокировали законопроект о финансировании правительства и повышении потолка государственного долга, и теперь демократам придется постараться избежать нависшей угрозы экономического бедствия. Одобрить финансирование необходимо до 1 октября. Если не будет поднят лимит госдолга, то США рискуют столкнуться с дефолтом.

По мнению главы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймона, возможный дефолт США из-за лимита государственного долга будет иметь катастрофические последствия для экономики страны.