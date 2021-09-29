США предупредили о катастрофических последствиях дефолта

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что возможный дефолт США из-за лимита государственного долга будет иметь катастрофические последствия для экономики страны, передает Reuters.

Крупнейшая кредитная организация США начала продумывать последствия дефолта, если в американском Сенате не сумеют согласовать и одобрить финансирование правительства и повысить потолок госдолга. «Мы делаем это уже в третий раз, ведь есть потенциально катастрофическое событие», — сказал Даймон.

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По его словам, каждый раз, когда возникала угроза дефолта, ее удавалось предотвратить. «Но мы никогда не должны даже приближаться к ее началу. Я думаю, что все это неправильно, и мы должны принять двухпартийный законопроект и избавиться от потолка долга», — заявил он.

Ранее стало известно, что республиканцы в сенате США заблокировали законопроект о финансировании правительства и повышении потолка государственного долга, и теперь демократам придется постараться избежать нависшей угрозы экономического бедствия. Одобрить финансирование необходимо до 1 октября. Если не будет поднят лимит госдолга, то США рискуют столкнуться с дефолтом.

Министр финансов страны Джанет Йеллен говорила, что потенциальный дефолт «ускорит исторический финансовый кризис и усугубит ущерб от пандемии коронавируса». Экономика подвергнется рецессии, и США в целом станут гораздо более слабой страной.