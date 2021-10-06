Байден призвал республиканцев не играть в русскую рулетку с экономикой США

Президент США Джо Байден призвал республиканцев прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой и позволить сенату проголосовать за повышение лимита государственного долга во избежание дефолта. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с лидерами бизнес-сообщества американский лидер заявил, что у Соединенных Штатов «в любой день после 18 октября» могут закончиться денежные средства со всеми вытекающими последствиями, в том числе подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте, снижение национальных кредитных рейтингов, а также рост стоимости ипотеки, банковских ссуд для рядовых американцев и приостановку социальных выплат и жалования военным.

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По словам Байдена, республиканцы планируют блокировать голосование о повышении долгового лимита. «Моим республиканским друзьям стоит прекратить играть в русскую рулетку с экономикой США. Если они не хотят делать свою работу, пусть просто отойдут в сторону. Мы сами все сделаем», — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что республиканцы в сенате США заблокировали законопроект о финансировании правительства и повышении потолка государственного долга, и теперь демократам придется постараться избежать нависшей угрозы экономического бедствия. Одобрить финансирование необходимо до 1 ноября. Если не будет поднят лимит госдолга, то США рискуют столкнуться с дефолтом.

По мнению главы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймона, возможный дефолт США из-за лимита государственного долга будет иметь катастрофические последствия для экономики страны.