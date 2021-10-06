Байден обсудит риск дефолта в США с лидерами корпораций

Президент США Джо Байден встретится с финансовыми и корпоративными лидерами в Белом доме. Как сообщает Bloomberg, глава государствами обсудит потенциальный ущерб экономике США от дефолта.

Ожидается, что в мероприятии примут участие главы таких компаний, как Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel и других. Также встречу посетит министр финансов Джанет Йеллен. В рамках мероприятия президент хочет подчеркнуть, что любая задержка с повышением потолка долга увеличивает риск дефолта. Джанет Йеллен отметила, что у законодателей осталось меньше двух недель для принятия решения.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер 6 октября проведет голосование по вопросу повышения потолка государственного долга. Предыдущие две попытки принять законопроект были заблокированы республиканцами, которые пообещали и в этот раз голосовать против.

Ранее в октябре Байден заявил об угрозе дефолта в США. По его словам, он не может гарантировать, что страна избежит дефолта, так как это зависит от действий республиканцев. Конгресс должен принять законопроект о поднятии потолка государственного долга и финансировании правительства, иначе США может ожидать экономическое бедствие. Кредитный рейтинг страны упадет, а проценты по госдолгу возрастут.

По мнению Джанет Йеллен, потенциальный дефолт усугубит финансовый кризис и ущерб от пандемии. Министр финансов призвала Конгресс одобрить повышение потолка госдолга до 18 октября, иначе у правительства закончатся ресурсы для предотвращения дефолта.