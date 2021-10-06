США отказались от монеты в триллион долларов ради спасения от дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен отвергла идею чеканки монеты номиналом один триллион долларов, которая должна была спасти США от дефолта, сообщает Associated Press.

«Я против этого и не верю, что мы должны серьезно относиться к этому. Платиновая монета равносильна просьбе ФРС печатать деньги для покрытия долга», — сказала Йеллен. По ее словам, необходимо, чтобы в вопросе покрытия долга Конгресс и администрация президента США Джо Байдена продемонстрировали, что им можно доверять.

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Потенциальный дефолт, по мнению Йеллен, «ускорит исторический финансовый кризис и усугубит ущерб от пандемии коронавируса», сделав США гораздо более слабой страной в целом. В случае дефолта экономика США подвергнется рецессии, которая помешает правительству выплачивать пособия 50 миллионам американцев на социальном обеспечении, а также покрыть другие нужды.

Как заявила Йеллен, Конгресс должен одобрить повышения лимита долга до 18 октября, иначе у Вашингтона, вероятно, закончатся ресурсы, чтобы предотвратить дефолт. Министр финансов уже не раз предупреждала, что нежелание законодательных органов поднять потолок государственного долга может привести к тому, что США окажутся на грани экономической катастрофы.

В июне 2021 года госдолг США выросдо 28,5 триллиона долларов. Конгресс должен был согласовать поднятие его лимита до 1 октября, чтобы избежать дефолта, но республиканцы в сенате — одной из двух палат Конгресса — заблокировали предложение вместе с законопроектом о финансировании правительства. Байден заявил, что не может гарантировать, что правительство США не объявит дефолт, поскольку все зависит от республиканцев. Сенатор штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что попытается добиться принятия закона о повышении лимита долга до истечения крайнего срока, но ему потребуется, чтобы республиканцы в Сенате согласились не тормозить принятие закона.

