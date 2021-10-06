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США отказались от монеты в триллион долларов ради спасения от дефолта

Министр финансов США высказалась против монеты номиналом один триллион долларов
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Фото: Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен отвергла идею чеканки монеты номиналом один триллион долларов, которая должна была спасти США от дефолта, сообщает Associated Press.

«Я против этого и не верю, что мы должны серьезно относиться к этому. Платиновая монета равносильна просьбе ФРС печатать деньги для покрытия долга», — сказала Йеллен. По ее словам, необходимо, чтобы в вопросе покрытия долга Конгресс и администрация президента США Джо Байдена продемонстрировали, что им можно доверять.

Потенциальный дефолт, по мнению Йеллен, «ускорит исторический финансовый кризис и усугубит ущерб от пандемии коронавируса», сделав США гораздо более слабой страной в целом. В случае дефолта экономика США подвергнется рецессии, которая помешает правительству выплачивать пособия 50 миллионам американцев на социальном обеспечении, а также покрыть другие нужды.

Как заявила Йеллен, Конгресс должен одобрить повышения лимита долга до 18 октября, иначе у Вашингтона, вероятно, закончатся ресурсы, чтобы предотвратить дефолт. Министр финансов уже не раз предупреждала, что нежелание законодательных органов поднять потолок государственного долга может привести к тому, что США окажутся на грани экономической катастрофы.

В июне 2021 года госдолг США выросдо 28,5 триллиона долларов. Конгресс должен был согласовать поднятие его лимита до 1 октября, чтобы избежать дефолта, но республиканцы в сенате — одной из двух палат Конгресса — заблокировали предложение вместе с законопроектом о финансировании правительства. Байден заявил, что не может гарантировать, что правительство США не объявит дефолт, поскольку все зависит от республиканцев. Сенатор штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что попытается добиться принятия закона о повышении лимита долга до истечения крайнего срока, но ему потребуется, чтобы республиканцы в Сенате согласились не тормозить принятие закона.

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