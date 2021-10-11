Экономист оценил возможности «Газпрома» увеличить поставки газа в Европу

Компания «Газпром» может отказаться от увеличения поставок в Европу из-за приоритета закачки ресурсов в российские подземные хранилища газа (ПХГ), считает президент Института энергетики и финансов, экономист Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что компания в этом году добыла рекордное количество газа, но, так как спрос рекордно вырос, на отопление Европы энергоносителей может не хватить.

Возможно, Европе придется попросить больше российского газа, чем было оговорено. Об этом ранее заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Так дипломат ответил на вопрос о давлении, которое Москва якобы оказывает с помощью газопровода «Северный поток-2». По мнению Борреля, российская сторона действительно использует проект в своих целях. Однако и у стран ЕС по-прежнему есть потребность в российском газе.

Поздно спохватились

Экономист напомнил о необходимости разделять политические заявления и коммерческие отношения компаний: представители властей при большом желании не могут самостоятельно обратиться к «Газпрому» и попросить увеличить поставки энергоносителей.

«Только местные компании могут обратиться к «Газпрому» и договориться о доппоставках. Также «Газпром» работает через электронную торговую площадку, где европейцы могут закупать газ. Поэтому мне немного непонятно это заявление — Боррель не имеет права раздавать какие-то указания, здесь не место для политики», — считает Салихов.

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Он уточнил, что «Газпром» может пойти на переговоры об увеличении поставок, но их исход неизвестен. Дело в том, что, по его словам, компания в этом году добыла рекордное количество газа, но резко вырос и спрос: поставки на внутренние рынки увеличились на 20 процентов в сравнении с прошлым годом и на 7 процентов по сравнению с 2019-м.

«Понятно, что есть еще и закачка в российские ПХГ — перед началом отопительного сезона всегда создается большой резерв для внутреннего потребления. Есть ли возможность в таких условиях отапливать еще и Европу — большой вопрос, ответ на который смогут дать только переговоры, — отметил экономист. — Дело в том, что на данный момент у нас может просто не хватить ресурсов на внешний рынок. И «Газпром» здесь не виноват. Просто многие исходят из ошибочного представления о том, что у нас полно свободных мощностей, но от ограничений по добыче, к сожалению, никуда не деться».

Помочь избежать такой сложной ситуации могло заблаговременное заключение долгосрочных контрактов, которые бы обязали «Газпром» поставлять необходимые объемы по адекватной цене. Но теперь в приоритете могут оказаться внутренние потребители, а также надежные партнеры, с которыми уже заключены договоры.

«В последние месяцы, может, просто и не было возможностей увеличить потоки в Европу, ведь на спрос газа серьезное влияние оказывает еще и сезонность. Представление многих о том, что газовая труба бесконечна, и ресурсы в ней никогда не кончаются — в корне неверно. Впрочем, отопительный сезон уже начался, ПХГ закачаны, так что, может, возможность помочь Европе и появится», — предположил Салихов.

6 октября топливо стоило 1924 доллара за тысячу кубометров. Газета Financial Times полагает, что котировки просели после заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.