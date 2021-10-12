Европарламент признал законность контракта Венгрии и «Газпрома»

Соглашение между Венгрией и «Газпромом» о поставках газа в обход Украины не нарушает законодательства Евросоюза (ЕС), признал председатель Европарламента Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего такого, что шло бы вразрез с европейским законодательством», — сообщил Боррель.

В конце сентября венгерская энергетическая компания MVM заключила с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в обход Украины. Будапешт получит 3,5 миллиарда кубометров топлива через Сербию и один миллиард через Австрию. В 2020 году Россия отправила в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа.

Решение Будапешта вызвало недовольство в Киеве. Украинский МИД назвал подписание соглашения ударом от Венгрии. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла для объяснений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-венгерский договор не нарушает ничьих прав, в том числе Украины.

В середине октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны важно сохранить транзит российского газа в Европу, иначе она начнет терять по два миллиарда долларов в год. Он также сообщил, что Украина и ЕС договорились начать стратегический диалог для выработки совместного долгосрочного видения энергетической безопасности Европы.