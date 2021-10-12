Киев оценил ущерб от потери транзита российского газа

Ежегодные потери Украины от остановки транзита российского газа в Европу составят два миллиарда долларов. Такие оценки возможного ущерба привел украинский президент Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС, передает ТАСС.

Зеленский считает, что Украине «очень важно» сохранить транзит, а полученные за него средства президент назвал «законными». Он также сообщил, что Украина и ЕС договорились начать стратегический энергетический диалог для выработки совместного долгосрочного видения энергетической безопасности Европы. Зеленский заявил, что стороны обсуждали варианты санкций против газопровода «Северный поток-2».

23-й саммит Украина — ЕС начался в Киеве 12 октября. В преддверии мероприятия Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором подтвердила курс Киева на полноправное членство в Евросоюзе.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что газотранспортная система (ГТС) Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления газа. По словам президента, «Газпрому» выгоднее поставлять топливо по современным газопроводам, однако компания не планирует снижать объемы поставок через Украину, чтобы соблюдать условия контракта. Глава государства сообщил, что за первые девять месяцев 2021 года «Газпром» перевыполнил контрактные нормы по прокачке газа по ГТС Украины на восемь процентов.