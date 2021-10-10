Украинцев предупредили о трагедии из-за российского газа

Бывший министр транспорта и связи Украины и бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко заявил, что страну ждет трагедия, если из-за ошибочной политики властей прекратится транзит российского газа по ГТС Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ», передает РИА Новости.

Политик предупредил, что Киев может также продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, однако это не приведет ни к чему хорошему.

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«Она [трагедия] будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ», — сказал Червоненко.

По словам политика, газопровод был построен как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу, и поэтому он сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Червоненко отметил, что в связи с этим возможное прекращение транзита приведет к коллапсу газовой системы Украины.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный заявил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года. «Да, мы … заинтересованы в сохранении транзита газа на выгодных для обеих сторон условиях», — сказал он. В частности, речь идет и о том, чтобы вернуться к разговору о поставках газа на Украину. Политик выразил мнение, что соседняя страна нуждается в российском газе, «потому что другого газа, кроме российского, там нет».