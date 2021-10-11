ЕС предложил Украине увеличить поставки газа на всякий случай

Представители Европейского союза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь. Об этом рассказал источник РИА Новости в ЕС.

Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ.

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«По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка [топлива Киеву]», — отметил источник.

Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС — Украина, который пройдет 12 октября.

Опасения украинской стороны могут быть связаны с прекращением поставок газа в Венгрию через ее территорию. С 27 сентября «Газпром» и Будапешт заключили два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые начнут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.