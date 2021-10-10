Экономист рассказал о зависимости Украины от обещаний Путина

Экономист Алексей Кущ рассказал о зависимости энергетической стратегии Украины от обещаний президента России Владимира Путина. Своими размышлениями он поделился в материале для издания «Главред».

По мнению финансового аналитика, нынешняя модель отопительного сезона на Украине строится на ожиданиях, что Россия начнет выполнять свои обязательства по транзиту, когда запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить, как «условно достаточные» .

Кущ считает, что в планах «Газпрома» сделать «паузу на 10–20–30 дней, оплачивая несуществующий транзит». При этом аналитик напомнил, что Путин ранее заявил, что Украине «нельзя дать замерзнуть». Экономист сделал вывод, что вся энергетическая стратегия Украины основывается на обещаниях российского лидера.

Ранее Путин заявил, что газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления газа. По словам главы государства, российская компания экономит при работе на новых трубопроводных системах. «Применяется современное оборудование прокачки, и новые трубы — можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя», — сказал Путин.