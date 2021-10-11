В Евросоюзе призвали развивать атомную энергетику из-за цен на газ

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэра и министр-делегат по вопросам промышленности при том же ведомстве Аньес Панье-Рюнаше рассказали о совместном заявлении десяти стран Евросоюза. Государства выступили за развитие атомной энергетике, поскольку в ней они увидели решение газового кризиса в Европе, пишет Le Figaro.

Инициативу уже поддержали Франция, Румыния, Чехия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Словения, Болгария, Польша и Венгрия. Эти страны считают, что необходимо рассматривать все технологии производства энергии с низким выбросом СО2. Они предложили признать атомную энергетику «зеленой» отраслью до конца 2021 года, поскольку она «играет важнейшую роль в защите климата».

Материалы по теме Угольная зависимость Почему мир не может отказаться от ископаемых видов топлива Энергия от вечного двигателя. Об уникальном энергоблоке с реактором на быстрых нейтронах

«Увеличение цен на энергию показывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей в дальнейшем станет все более частым явлением»,— призвали авторы текста.

По мнению авторов статьи, мирный атом обеспечивает стабильность в энергетическом секторе, поскольку защищает потребителя от колебания цен, а также укрепляет независимость Европы в этой сфере. Кроме того, атомная энергетика позволяет сформировать около миллиона рабочих мест и ускорить развитие европейской промышленности.

Ранее в Европе призвали не искать виновных в росте цен на газ. Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Дана Спинант сообщила, что Европа стремится решить появившуюся проблему.