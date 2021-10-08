Стало известно об угрозе дефицита туалетной бумаги в Британии из-за цен на газ

Daily Mail: резкий рост цен на газ может привести к дефициту туалетной бумаги в Британии

Великобритании угрожает дефицит туалетной бумаги из резкого роста цен на газ в стране. Об этом стало известно из публикации портала Daily Mail.

«Производители серьезно затронуты ростом расходов на производство туалетной бумаги и ее упаковку. Это бьет по доходам и приводит к сокращению выпуска продукции», — приводит Daily Mail слова генерального директора Конфедерации бумажной промышленности Британии Эндрю Ларджа. К угрозе дефицита привел рост цен на топливо для перевозчиков.

По информации портала, сейчас в Великобритании практически каждый десятый бизнес был вынужден поднять цены на товары из-за роста цен на электричество и газ. Издание обвиняет в этой ситуации Россию, которая якобы может увеличить поставки газа, но не делает этого из-за запуска «Северного потока-2».

Ранее в США призвали Москву увеличить поставки газа в Европу. В Вашингтоне заявили, что Кремль совершит ошибку, если будет использовать газ как политическое оружие.