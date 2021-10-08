В США призвали Россию увеличить поставки газа в Европу и подчеркнули, что российское правительство совершит ошибку, если будет использовать газ как политическое оружие. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает BBC News.

По словам чиновника, американская администрация обеспокоена, что Москва использует энергоносители как инструмент принуждения. Салливан предупредил, что попытка российских властей воспользоваться этим инструментом «обернется против них же». «Считаю, что в России должны ответить на потребности рынка в увеличении поставок газа в Европу», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает выступать против газопровода «Северный поток-2» даже после начала его заполнения газом. «Мы продолжаем выступать против этого трубопровода, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации», — подчеркнул Прайс.