Украинцы обвинили местные газовые компании в махинациях и завышении платежей в квитанциях. Об этом сообщает издание Politeka.

Так, облгазы игнорируют переданные людьми показания счетчиков и рассчитывают суммы исходя из среднегодового объема потребления. Суммы в платежках получаются гораздо выше тех, на которые рассчитывали потребители услуг.

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В ответ на возмущения компании отказываются делать перерасчет и заявляют, что украинцы якобы не успевают вовремя, то есть до шестого числа каждого месяца, подать сведения счетчиков. Консультационный центр ГазПравда полагает, что таким образом поставщики пытаются получить сверхприбыли в следующем году.

Потребителям газа рекомендуется письменно обращаться в облгазы с требованием объяснить суммы и подсчитать объем полученного газа согласно счетчикам. Гражданам напомнили, что такая деятельность является не просто манипуляцией, а прямым нарушением лицензионных условий.

Ранее Украине предсказали экономический кризис с волной банкротств, безработицей и резким ростом цен из-за невыгодных для страны закупок газа и топлива. При этом проблемы обнаружили также и в газотранспортной системе Украины, которые могут привести к серьезным авариям.

