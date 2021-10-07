На Украине обвинили власть в безразличии к судьбе народа

Депутат Рады Кузьмин: отказ Киева от российского газа говорит о безразличии к народу

Отказ Киева от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене говорит о безразличии украинских властей к своему народу. Об этом депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил о том, что в 2019 году глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук договорился с российским руководством о поставках газа на Украину по фиксированной цене в 175 долларов. По его словам, Киев отказался от таких контрактов из-за того, что они были заключены при содействии представителей украинской оппозиции.

Кузьмин обвинил власти Украины в безразличии к судьбе народа и всей страны в целом и подчеркнул, что их волнует «только личное благосостояние».

«Если фамилия Медведчук кому-то режет слух, то ради того, чтобы эту фамилию не слышать, эта власть готова поднять нам цены в 10 раз. Вот такая антинародная, человеконенавистническая власть нами сегодня управляет», — отметил депутат.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии намерения обсуждать с Россией заключение прямого контракта на поставку природного газа. Он добавил, что украинских запасов топлива должно хватить для прохождения страной отопительного сезона.