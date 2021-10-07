В Раде рассказали об отвергшем судьбоносное предложение Путина Зеленском

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин рассказал о судьбоносном предложении президента России Владимира Путина о ценах на газ, которое могло изменить судьбу Украины и которое отверг лидер страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала «Первый независимый» Кузьмин напомнил, как два года назад лидер партии Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов за тысячу кубометров. Однако, заметил парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался реализовать эти соглашения, поскольку их добился Медведчук, а не сам президент Украины.

«А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500», — заявил Кузьмин. Депутат пришел к выводу, что украинским властям безразлична судьба страны и уровень жизни граждан. Вместо этого киевская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва наблюдает спекуляции вокруг темы транзитных поставок газа через территорию Украины. По словам президента, по контракту «Газпром» должен прокачать 40 миллиардов кубометров газа по газотранспортной системе Украине и за девять месяцев перевыполнил норму на восемь процентов. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои обязательства по поставкам газа через Украину», — заявил Путин.

В среду, 6 октября, цена газа на европейской бирже рухнула на 36 процентов за несколько часов. При этом в последние недели наблюдался рекордный рост, в среду на 11:28 по московскому времени они торговались еще по 1924 доллара. Однако через несколько минут цены упали до 1243 долларов.

