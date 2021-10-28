В Молдавии рассказали о прогрессе на переговорах по газу с Россией

Премьер-министр Молдавии заявила, что на переговорах с Россией по газу есть прогресс

Молдавии удалось достигнуть определенного прогресса в переговорах с российской компанией «Газпром» по долгосрочному контракту на поставки топлива, однако конкретные договоренности пока не достигнуты. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Молдавия — ЕС в Брюсселе.

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По ее словам, страна не может позволить себе закупать газ по рыночным ценам, а также пойти на предложенные «Газпромом» условия о выплате долга и получении впоследствии скидки в размере 25 процентов. Однако, подчеркнула глава молдавского правительства, стороны уже смогли достичь понимания по ряду вопросов.

Гаврилица также указала, что Молдавия ищет иные возможности импорта газа в страну. «В то же время мы хотим иметь альтернативы [«Газпрому»] на долгосрочную перспективу», — рассказала она.

Тем временем, немецкое издание Der Spiegel сообщает, что Молдавия обратилась к Германии за помощью в сфере поставок газа. По информации издания, из-за мощного давления Кремля Кишинев направил запрос президенту ФРГ.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры по условиям нового контракта о поставке российского газа в республику.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Пока стороны не смогли договориться о цене, также Кишинев отказался признать долг перед «Газпромом».