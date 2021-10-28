Россия раскрыла намерения в переговорах по газу с Молдавией

Замглавы МИД России Панкин: Москва не будет вести переговоры по газу во вред Молдавии

Россия нацелена на конструктивный диалог и не преследует корыстных целей в переговорном процессе по поставкам газа в Молдавию. Намерения Москвы раскрыл заместитель министра иностранных дел (МИД) России Александр Панкин в комментарии РИА Новости на полях экономического форума в Вероне.

По его словам, российская сторона стремится к консенсусу по всем вопросам переговорного процесса, особенно на фоне газового кризиса в республике. «Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — заверил Панкин.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры по условиям нового контракта о поставке российского газа в республику.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Пока стороны не смогли договориться о цене, также Кишинев отказался признать долг перед «Газпромом».

Кроме того, Молдавия также начала закупать газ у Польши и Украины, однако объемов поставляемого оттуда топлива не хватает надолго.