В Кремле предупредили Молдавию о последствиях отказа от сделки по газу

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Молдавия может покупать газ или у России, или дороже

Молдавия имеет полное право закупать газ не у России, но в любом случае он обойдется ей дороже. О подобных последствиях отказа Кишинева подписать новый газовый контракт с Россией предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля объяснил, что гипотетические сделки могут быть только по цене выше той, что обсуждались с российской стороной.

Ранее стало известно, что государственная компания Молдавии Energocom заключила контракт на закупку газа у польской PGNiG. Это стало первым для бывшей советской республики случаем покупки топлива у альтернативного поставщика.

Необходимость новых контрактов возникла в результате конфликта с «Газпромом», десятилетия остававшимся единственным поставщиком. Предыдущее соглашение закончилось 30 сентября, после чего стоимость поставок выросла более чем в три раза.