Украина продаст Молдавии газ

«Нафтогаз» поставит Молдавии до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимости

Украинская компания «Нафтогаз» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках до 700 миллионов кубометров газа в Молдавию в случае необходимости, пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источник.

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Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозируемости поставок со стороны «Газпрома», отмечает издание. В отличие от 16 миллионов кубов, которые Украина бесплатно поставила Молдове, учитывая чрезвычайное положение в стране, в данном случае речь идет о платной основе. Пока страна не приобрела ни одного кубометра. «Нафтогаз» продаст Молдавии импортный ресурс, то есть приобретенный в Европе, с прибылью для компании.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц.

Ранее «Газпром» пригрозил приостановить поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг в размере 709 миллионов долларов и не подпишет новый контракт с 1 декабря. Пока стороны не смогли договориться.