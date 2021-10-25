В Кремле оценили ситуацию с поставками газа в Молдавию

Песков: Кремль надеется на продолжение диалога с Молдавией по газу

Российские власти надеются на продолжение диалога по поставкам газа Молдавии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Оценивая ситуацию, он отметил, что позиция «Газпрома» очень проста, она коммерческая. Песков также отметил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных контактов с руководством Молдавии из-за ситуации с поставками газа.

Ранее «Газпром» пригрозил приостановить поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. Общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов, но представители Молдавии не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности.

22 октября российско-молдавские переговоры завершились безрезультатно. Москва предложила Кишиневу рыночную цену и согласилась предоставить скидку в 25 процентов, единственным условием является выплата задолженности. Молдавская сторона попросила о снижении стоимости топлива в два раза, указывая на отсутствие денежных средств в стране.