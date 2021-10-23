Российско-молдавские переговоры по газу завершились безрезультатно

Российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по газу не был заключен. Об этом сообщил журналистам близкий к переговорам источник, передает ТАСС. Таким образом, существует риск полного прекращения газовых поставок.
Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и готова предоставить скидку в 25 процентов, однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности в размере около 700 миллионов долларов, без учета Приднестровья. Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну, в свою очередь, просила о снижении стоимости топлива в два раза, апеллируя к отсутствию денежных средств в стране.
Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с российским «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Сейчас Молдавия закупает газ у России по рыночной цене приблизительно в 790 долларов за тысячу кубометров.
Правительство пытается заключить новый контракт на льготных условиях, чтобы получать газ по стоимости 200-300 долларов за тысячу кубометров, однако переговоры затягиваются. Молдавия начала искать альтернативные источники поставок газа.
Молдавия не признает исторический долг за газ
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в эфире телеканала Moldova 1, что страна не признает исторический долг за газ, это тема для отдельного обсуждения, которая не должна подниматься в свете заключения газового контракта с Россией, передает РИА Новости.
Она не подтвердила и не опровергла информацию, что вопрос о возращении долга в течение трех лет поднимался на минувших переговорах.
После избрания президент Молдавии Майя Санду фактически отказалась возвращать долг страны за газ, накопившийся перед Россией из-за потребителей неподконтрольной Кишиневу территории левобережья Днестра. Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с территории правобережья, в отличие от Приднестровья, фактически нет задолженности перед «Газпромом».
Украина поможет
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина поставит газ Молдавии на условиях возврата, чтобы помочь в решении энергетического кризиса. По его мнению, подобная ситуация сложилась в стране из-за «шантажа», которым занимается «Газпром».
Данилов подчеркнул, что одна из областей Украины получает электроэнергию из Молдавии из-за общей энергосистемы, поэтому Киев заинтересован в помощи соседу.
Ранее, 22 октября, вице-премьер Молдавии Нику Полеску встретился с председателем правления «Нафтогаза» Юрием Витренко, чтобы обсудить сотрудничество с Украиной в энергетической сфере. Как сообщил Полеску, республика хочет перенять опыт Украины в закупках газа у альтернативных поставщиков. До этого о намерении найти другие источники газа сообщал и вице-премьер Андрей Спыну, который заверил, что у правительства есть варианты для любого сценария.
Молдавия в октябре уже обращалась к Евросоюзу с просьбой о дополнительных поставках газа. При этом запасы газа в хранилищах Европы находятся на рекордно низком для начала отопительного сезона уровне, хотя еврокомиссар по энергетике оценивает их как достаточные для того, чтобы пережить зиму.