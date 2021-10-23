Российско-молдавские переговоры по газу завершились безрезультатно

Источник: переговоры России и Молдавии по газу не привели к заключению контракта

Российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по газу не был заключен. Об этом сообщил журналистам близкий к переговорам источник, передает ТАСС. Таким образом, существует риск полного прекращения газовых поставок.

700 миллионов долларов составляет задолженность Молдавии перед Россией за газ

Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и готова предоставить скидку в 25 процентов, однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности в размере около 700 миллионов долларов, без учета Приднестровья. Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну, в свою очередь, просила о снижении стоимости топлива в два раза, апеллируя к отсутствию денежных средств в стране.

В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты Источник, близкий к переговорам по газу

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Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с российским «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Сейчас Молдавия закупает газ у России по рыночной цене приблизительно в 790 долларов за тысячу кубометров.

Правительство пытается заключить новый контракт на льготных условиях, чтобы получать газ по стоимости 200-300 долларов за тысячу кубометров, однако переговоры затягиваются. Молдавия начала искать альтернативные источники поставок газа.

Молдавия не признает исторический долг за газ

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в эфире телеканала Moldova 1, что страна не признает исторический долг за газ, это тема для отдельного обсуждения, которая не должна подниматься в свете заключения газового контракта с Россией, передает РИА Новости.

Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте Наталья Гаврилица премьер-министр Молдавии

Она не подтвердила и не опровергла информацию, что вопрос о возращении долга в течение трех лет поднимался на минувших переговорах.

После избрания президент Молдавии Майя Санду фактически отказалась возвращать долг страны за газ, накопившийся перед Россией из-за потребителей неподконтрольной Кишиневу территории левобережья Днестра. Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с территории правобережья, в отличие от Приднестровья, фактически нет задолженности перед «Газпромом».

Украина поможет

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина поставит газ Молдавии на условиях возврата, чтобы помочь в решении энергетического кризиса. По его мнению, подобная ситуация сложилась в стране из-за «шантажа», которым занимается «Газпром».

Мы считаем, что можем позволить себе это сделать и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула Алексей Данилов секретарь СНБО Украины

Данилов подчеркнул, что одна из областей Украины получает электроэнергию из Молдавии из-за общей энергосистемы, поэтому Киев заинтересован в помощи соседу.

Ранее, 22 октября, вице-премьер Молдавии Нику Полеску встретился с председателем правления «Нафтогаза» Юрием Витренко, чтобы обсудить сотрудничество с Украиной в энергетической сфере. Как сообщил Полеску, республика хочет перенять опыт Украины в закупках газа у альтернативных поставщиков. До этого о намерении найти другие источники газа сообщал и вице-премьер Андрей Спыну, который заверил, что у правительства есть варианты для любого сценария.

Молдавия в октябре уже обращалась к Евросоюзу с просьбой о дополнительных поставках газа. При этом запасы газа в хранилищах Европы находятся на рекордно низком для начала отопительного сезона уровне, хотя еврокомиссар по энергетике оценивает их как достаточные для того, чтобы пережить зиму.