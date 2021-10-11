Молдавия захотела найти замену российскому газу

Молдавия намерена найти замену российскому газу. Страна рассматривает альтернативные варианты поставок, в том числе из Румынии, Евросоюза (ЕС) или с Украины. Об этом заявил вице-премьер республики и министр по инфраструктуре Андрей Спыну, сообщает «Прайм».

Одновременно с этим Молдавия хочет заключить долгосрочный контракт с «Газпромом» на льготных условиях. «У правительства есть план для любого развития событий», — подчеркнул Спыну. Он также пообещал, что граждане не столкнутся с дефицитом газа и электроэнергии. Вице-премьер страны рассказал, что уже обсудил увеличение объемов поставок газа в Молдавию в октябре.

30 сентября закончился срок действия льготного договора Молдавии с «Газпромом». 1 октября соглашение продлили еще на месяц. Цена на газ для Молдавии выросла до 790 долларов за тысячу кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена в 2021 году составляет 200 долларов. Сейчас стороны ведут переговоры о заключении долгосрочного газового соглашения.

В 2021 году цены на газ в Европе достигли исторических максимумов. Причины связывают с сокращением поставок из России и Норвегии, также повлияли увеличившиеся объемы энергопотребления из-за восстановления экономики после пандемии. 6 октября цена за тысячу кубометров газа приблизилась к отметке в 2000 долларов. Стоимость топлива начала снижаться после слов президента России Владимира Путина, который заявил о возможности расширить поставки.