Доходы «Газпрома» от поставок газа за рубеж увеличились вдвое

По итогам января-августа 2021 года доходы «Газпрома» от экспортных поставок увеличились вдвое на годовом уровне. Речь идет о сумме в 28,4 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем продаж газа за рубеж вырос почти на 12 процентов и достиг 140,6 миллиарда кубометров. В августе экспорт вырос на 18 процентов по сравнению с июлем, до 16,8 миллиарда кубометров.

В августе на годовом уровне доходы «Газпрома» увеличились почти втрое, а объем экспорта снизился на 2,3 процента. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла 92,65 доллара. Стоимость трубопроводного газа, поставляемого за рубеж, в августе серьезно превышала уровень рентабельности экспорта газа компании, оцениваемого в 90-100 долларов за тысячу кубометров.

В последние месяцы в Европе рекордно росли биржевые цены на газ. 6 октября стоимость ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах приближалась к 2000 долларов за тысячу кубометров. 11 октября цена опускалась уже ниже тысячи долларов за тысячу кубометров.