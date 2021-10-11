Раскрыта реакция «Газпрома» на рекордные цены на газ в Европе

«Газпром» 7 октября выкачивал газ из своих европейских хранилищ после рекордного скачка цен. Реакцию российской компании раскрыл «Интерфакс», ссылаясь на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

6 октября стоимость газа в Европе приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. На следующий день «Газпром» перевел свои подземные газовые хранилища (ПХГ) с закачки на отбор. Австрийское ПХГ «Хайдах» и немецкое «Йемгум» переключили на отбор на один день. В следующие дни — 8 и 9 октября (последний день в оперативной статистике GIE) — закачка топлива в эти объекты продолжилась. Некоторые из хранилищ «Газпрома» сейчас приостановлены, то есть ни закачки, ни отбора на них не происходит. Среди них немецкое ПХГ «Катарина» (заполнено на 43,54 процента) и хранилище «Бергермеер» в Нидерландах (уровень запасов 27,3 процента).

Запасы газа в Европе все еще находятся на низком уровне. По итогам газовых суток 9 октября подземные хранилища в регионе оказались заполнены на 76,39 процента. Этот уровень на 14,37 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. На фоне газового кризиса в Европе «Газпром» увеличил темпы закачки газа в ПХГ на 23 процента по сравнению со средним значением предыдущих лет. Приток сжиженного природного газа на терминалы регазификации в регионе на данный момент находится примерно на уровне 2020 года.

Цена на газ в Европе рухнула после многонедельного ралли. Рынок начал «успокаиваться» после слов президента России Владимира Путина о расширении поставок. 7 октября президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. На момент публикации новости на Лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских фьючерсов равняется 1052,8 доллара за тысячу кубометров.