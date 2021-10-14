Энергетический кризис в Молдавии назвали беспрецедентным

Экономический аналитик Елена Горелова назвала энергетический кризис в Молдавии беспрецедентным. Эксперт заявила РИА Новости, что страна раньше никогда не сталкивалась с дефицитом газа.

«Можно говорить о чрезвычайной ситуации. Она может разрешиться благополучно, если молдавская сторона проведет эффективные переговоры с "Газпромом", не думаю, что Молдавии грозит замерзание этой зимой», — рассказала Елена Горелова.

По ее словам, правительство также ищет альтернативные источники обеспечения страны газом. Если в переговорах с «Газпромом» возникнут трудности, республика готова обсудить сотрудничество с другими странами. Как отметила аналитик, важно учитывать, что страны Евросоюза тоже столкнулись с нехваткой газа и зависят от импорта из России. Молдавия может договориться с партнерами только об альтернативных маршрутах поставок российского газа.

Молдавия ведет переговоры с «Газпромом» с лета 2020 года и надеется на заключение долгосрочного соглашения на льготных условиях. В настоящее время страна приобретает газ по контракту 2008 года, который был продлен на месяц 1 октября. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.

Ранее в октябре Молдавия сообщила, что потребление газа в стране превышает его поставки из России. 13 октября в республике ввели режим тревоги в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке.