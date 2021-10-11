В Молдавии заявили об отсутствии давления со стороны России по газу

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил об отсутствии давления на власти страны со стороны России в переговорах о поставках газа. Его слова в эфире телеканала Pro TV передает РИА Новости.

«Мы хотим убедить, что мы — честный плательщик, который выполняет обязательства, мы не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы, которые поставляет "Газпром"», — сказал он, добавив, что Молдавия рассчитывает продлить контракт с Россией по газу «на хороших условиях».

Гросу подчеркнул, что в ходе переговоров также возникли вопросы по исторической задолженности за газ со стороны Приднестровья, а также связанные с третьим энергетическим пакетом в области газа и электроэнергии, одобренным ЕС в 2009 году. «Нужно немного терпения, спокойствия, надеюсь, что мы достигнем хорошего результата», — отметил он. По словам политика, правительство уже готовит сценарии, при которых расходы на газ для граждан с низким уровнем дохода будут компенсироваться.

При этом ранее вице-премьер республики и министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что Молдавия намерена найти замену российскому газу. Страна рассматривает альтернативные варианты поставок, в том числе из Румынии, Евросоюза (ЕС) или с Украины.