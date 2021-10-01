Российский газ для Молдавии подорожает в четыре раза

Молдавия в октябре будет покупать газ из России по рыночной стоимости в 790 долларов за тысячу кубометров против 200 долларов, за которые она приобретала топливо ранее. Об этом рассказал вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну, передает РИА Новости.

Таким образом, газ подорожал для страны почти в четыре раза. «Пока не будет заключен долгосрочный контракт, тариф для населения не изменится. Мы ведем переговоры о заключении контракта по более выгодным условиям», — сказал Спыну. Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истек 30 сентября.

«Газпром» 1 октября подтвердил продление контракта с «Молдовагазом» на поставку российского газа сроком на один месяц. При этом Молдавия выступает за сохранение прежней формулы поставок. В ней стоимость газа в теплое время года рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG. В холодный период цена привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Это позволяло Молдавии значительно экономить.

В мае «Газпром» решил взыскать с «Молдовагаза» долг в размере 370,5 миллиона долларов (почти 27 миллиардов рублей) за поставленное в 2018 году топливо.

До этого президент Молдавии Майя Санду фактически отказалась возвращать российской стороне долги за газ, которые накопились из-за потребителей на неподконтрольной Кишиневу территории Приднестровья.