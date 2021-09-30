Молдавия продлила контракт на поставку российского газа

Молдавия продлила контракт на поставки газа из России до конца октября 2021 года

Контракт на поставку российского газа в Молдавию, который завершается в сентябре 2021 года, был продлен до конца следующего месяца. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал вице-премьер республики и министр инфраструктуры Андрей Спыну, передает ТАСС.

«Чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между "Молдовагаз" и "Газпромом" на один месяц. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре», — говорится в сообщении министра.

Ранее в парламенте Молдавии большинство депутатов отказалось обсуждать продление контракта на поставки российского газа. Во время заседания, которое состоялось в четверг, 30 сентября, депутат Олег Рейдман предложил коллегам заслушать Андрея Спыну по теме продления контракта с «Газпромом», однако заслушать речь вице-премьера республике согласись лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.

В мае 2021 года «Газпром» решил взыскать с «Молдовагаза» долг в размере 370,5 миллиона долларов (почти 27 миллиардов рублей) за поставленное в 2018 году топливо. До этого президент Молдавии Майя Санду фактически отказалась возвращать российской стороне долги за газ, которые накопились из-за потребителей на неподконтрольной Кишиневу территории Приднестровья.