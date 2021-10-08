Молдавии предрекли «энергетический геноцид»

Зимой Молдавию ожидает «энергетический геноцид». Об этом во время брифинга заявил бывший президент страны Игорь Додон, сообщает РИА Новости.

Он рассказал об «экономическом и социальном геноциде» в стране и предрек ей проблемы в сфере энергетики, которые станут следствием роста цен на природный газ.

Политик также рассказал, что в среду, 6 октября, лично встречался с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком и просил его продлить контракт на поставку газа в Молдавию на условиях 2019 года. «Наши граждане не должны мерзнуть зимой», — подчеркнул Додон.

30 сентября Молдавия в срочном порядке продлила на один месяц контракт с «Газпромом». Спустя несколько дней в «Молдовгазе» сообщили, что суточное потребление газа в республике начало превышать объем, поставляемый в страну российской компанией, и попросили потребителей сократить расход топлива.