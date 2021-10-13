В Молдавии объявили тревогу из-за ситуации с газом

Молдавские власти объявили режим тревоги в области энергетики из-за ситуации, которая сложилась на рынке газа. Такое решение на фона роста цен принял вице-премьер-министр и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, передает РИА Новости.

По словам чиновника введение такого режима необходимо для безопасности страны. «Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны», — пояснил он.

Ранее Спыну заявил, что Молдавия намерена найти замену российскому газу. Страна рассматривает альтернативные варианты поставок, в том числе из Румынии, Евросоюза (ЕС) или с Украины. Одновременно с этим Молдавия хочет заключить долгосрочный контракт с «Газпромом» на льготных условиях.

В 2021 году цены на газ в Европе достигли исторических максимумов. Причины связывают с сокращением поставок из России и Норвегии, также повлияли увеличившиеся объемы энергопотребления из-за восстановления экономики после пандемии.