В Европе оценили запасы газа на зиму

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что у Европы достаточно запасов газа на зиму. Текст выступления политика размещен на сайте Еврокомиссии.

Кадри Симсон отметила, что наполненность газохранилищ в Европе на зимний период находится на уровне ниже среднего исторического. «В настоящее время хранилища Европы заполнены на 77 процентов. Этот уровень медленно продолжает улучшаться день ото дня», — заявила еврокомиссар.

Она отметила, что, согласно последним оценкам, такие объемы запасов являются ограниченными, но достаточными для того, чтобы покрыть потребности европейцев. При этом политик призвала Евросоюз (ЕС) к бдительности. «Если исключительно холодная зима совпадет с неожиданными перебоями в поставках, потребуются дополнительные объемы газа», — сообщила еврокомиссар.

Также Кадри Симсон сообщила, что Еврокомиссия разработает новые правила, которые должны помочь избежать энергетического кризиса в будущем. По словам еврокомиссара, страны ЕС будут поощрять к отказу от ископаемых источников энергии и переходу на более экологичные варианты. Такие меры обусловлены необходимостью уменьшить зависимость Европы от импорта нефти и газа.

Чтобы справиться с текущим энергетическим кризисом, Еврокомиссия предложила странам помочь своим гражданам. По словам Кадри Симсон, необходимо компенсировать потребителям возросшие счета за электроэнергию, позволить отсрочку платежей и снизить налоги для уязвимых слоев населения.